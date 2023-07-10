Російський чиновник обурився заявами Анкари про можливість прийняти Україну до НАТО.

В Росії розлючені рішенням Анкари передати Києву командирів "Азова", які перебували на турецькій території і згідно з домовленостями мали сидіти в Туреччині до кінця війни.

Голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив для ТАСС, що для Росії тепер Туреччина стала недружньою країною, хоча раніше була просто нейтральною. Російський чиновник нагадав, що на території РФ полк "Азов" визнаний терористичною організацією.

Бондарєв обурився заявами Анкари про можливість прийняти Україну до НАТО. На його думку, підставами для такого "недружнього кроку" стали тиск з боку Альянсу, а також фактичне припинення зернової угоди.

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Туреччина йде на конфлікт з Росією

9 липня голова МЗС РФ Сергій Лавров висловив своє незадоволення турецькому колезі Хакану Фідану у зв'язку з поверненням командирів "Азова" в Україну.

Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди, а Росія відмовилася це робити. Також він очікує візиту Володимира Путіна до Туреччини в серпні. У Кремлі допустили можливість діалогу, але особливої конкретики щодо візиту Путіна в Туреччину не озвучили.

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