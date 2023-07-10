Диппредставник України в Туреччині розкрив деталі угоди та заявив, що Анкара та Київ вели перемовини кілька місяців.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розкрив, як Київ та Анкара домовлялися про повернення п'ятьох командирів "Азову" додому.

Нагадаємо, що ввечері 8 липня захисники заводу "Азовсталь" приїхали до Львова після понад пів року вимушеного перебування на території Туреччини. За словами Боднара, Анкара не висувала жодних умов Києву, навпаки, була зацікавлена у поверненні оборонців Маріуполя. Про це дипломат розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Будь-яких умов, про які мені було відомо, щодо повернення наших військовослужбовців не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість позиції турецької сторони як медіатора... Її роль важлива, адже за рахунок цього піднімаються позиції Туреччини як глобального гравця", - зазначив він.

Боднар підкреслив, що повернення "Азовців" - не тільки "добрий жест для України", перш за все, це посилення позицій Анкари у комунікації з Москвою.

Також він вказав, що відповідні переговори між урядами країн тривали кілька місяців. Був задіяний "увесь дипломатичний авангард президента Зеленського", вказав посол.

МЗС РФ агресивно відреагувало на повернення "Азовців" в Україну

Нагадаємо, що повернення командирів "Азову" викликало незадоволення у РФ, адже Кремль розраховував, що вони будуть перебувати на території Туреччини до кінця війни. Про це було домовлено під час обміну (21 вересня 2022 року), який відбувся за участі турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана - він взяв командирів "Азова" під особисту протекцію.

9 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову з главою Міністерства зовнішніх справ Туреччини через повернення "Азовців" та оголосив, що Анкара пішла по деструктивному курсу відносин з Росією.

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