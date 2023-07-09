Глава МЗС РФ натякнув Анкарі на "негативні наслідки" у зв'язку з цим кроком.

Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров обговорив з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом повернення п'ятьох командирів"Азова" на територію України.

Чиновник пред'явив Анкарі, що вона йде за "деструктивним курсом". Про це Лавров заявив під час телефонних переговорів з Фіданом 9 липня, йдеться на сайті російського дипвідомства.

"Увага Анкари була звернена на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки Київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть привести тільки до негативних наслідків", - вказує МЗС РФ.

В Україну повернулися командири "Азова" - теорія "помсти" від Арестовича

Нагадаємо, ввечері 8 липня українці в центрі Львова зустрічали п'ятьох командирів "Азова", які керували обороною "Азовсталі" в Маріуполі.

В рамках обміну з РФ вони перебували понад півроку на території Туреччини (обмін відбувся 21 вересня 2022 року, тоді лідер Туреччини Ердоган взяв українських захисників під особисту протекцію, пообіцявши Кремлю, що вони не повернуться в Україну до кінця війни).

За словами колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, зворотне рішення щодо "азовців" з боку Ердогана (передача героїв Україні) - ляпас Путіну в помсту за те, що він псує репутацію Туреччини регулярним порушенням зернової угоди (в рамках цієї домовленості Анкара також виступає гарантом).

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