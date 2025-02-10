Відключення продемонструвало серйозні проблеми країни у сфері енергетичної безпеки.

У острівній державі Шрі-Ланка, розташованій в Індійському океані, одна мавпа, яка пробралася на електростанцію на південь від Коломбо, залишила без електрики всю країну.

Як пише The Guardian, блекаут настав у неділю близько полудня. В результаті більшість місцевих жителів і туристів буквально задихалися від спеки, оскільки відсутність електрики призвела до відключення кондиціонерів і вентиляторів. Уточнюється, що температура повітря перевищувала 30°C, і фахівцям доводилося швидко відновлювати обладнання, бо без світла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні тощо.

Міністр енергетики Кумара Джакаяді сказав журналістам:

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"Мавпа вступила в контакт із нашим трансформатором, що викликало дисбаланс в енергосистемі".

"Інженери поспіхом відновлювали енергопостачання в країні з населенням 22 мільйони людей насамперед забезпечуючи електрикою критично важливі об'єкти, такі як лікарні та станції очищення води. Хоча в деяких районах електрика з'явилася протягом кількох годин, багато будинків без генераторів залишалися в темряві до глибокої ночі", - пише видання.

Рада з електроенергії Цейлону попросила вибачення за блекаут, але чиновники так і не пояснили: яким чином інцидент викликав такі масштабні наслідки. Також нічого невідомо про долю мавпи.

Наголошується, що ця ситуація стала темою номер один для обговорення місцевими жителями у соціальних мережах, породила масу мемів та жартів. Одні порівнювали інцидент із комедійним скетчем, інші - обурювалися вразливістю національної енергосистеми.

"Тільки в Шрі-Ланці одна мавпа може відключити електрику у всій країні", - написав один із користувачів інтернет.

"Одна мавпа - повний хаос. Час переглянути інфраструктуру?" - підкреслив інший місцевий житель.

The Guardian наголошує, що відключення електроенергії продемонструвало серйозні проблеми Шрі-Ланки у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, експерти давно попереджали, що енергосистема країни застаріла, вразлива та подібні збої можуть почастішати.

За даними журналістів, Шрі-Ланка не вперше стикається з такими проблемами. У 2022 році через економічну кризу відключення електрики стали в країні щоденними - нестача палива змусила владу вводити ліміти на електроенергію, і періодично відключення тривали до 13 годин.

Крім того, у Шрі-Ланці має місце проблема з масштабним розмноженням мавп. Через зростання популяції та одночасним скороченням лісових територій тварини все частіше роблять набіги на села у пошуках їжі та знищують урожай. "За оцінками, чисельність ендемічних цейлонських макак складає від 2 до 3 мільйонів особин", - йдеться в статті.

Інциденти з тваринами у світі

Як писав УНІАН, житель Сіднея розповів, що був вражений, коли фахівці спіймали 102 отруйні змії з одного місця на його задньому дворі. Зокрема, Девід Штейн викликав змієловів після того, як на своєму подвір'ї побачив шість червоночеревних чорних змій. Власник компанії, яка займається виловом змій, Корі Кереваро, відправив свого працівника на місце, де той знайшов п'ятьох дорослих особин, чотири з яких були "гравідами", тобто носили яйця всередині. Після чого він почав знаходити в мульчі "дитинча за дитинчам".

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