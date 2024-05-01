Із заявою виступив прем'єр країни.

Норвегія збільшить допомогу Україні на 7 мільярдів норвезьких крон (близько 600 мільйонів доларів). Більша частина цих коштів піде на посилення протиповітряної оборони та зенітні боєприпаси.

"6 мільярдів підуть на військову підтримку, а 1 мільярд - на цивільну частину програми. Це допоможе зміцнити лінію оборони України та її здатність захищати міста, лікарні та ключові об'єкти інфраструктури, - цитує прем'єр-міністра Йонаса Гар Стьоре видання E24.

Він зазначив, що більша частина фінансування піде на протиповітряну оборону, вони співпрацюватимуть з Німеччиною, Сполученими Штатами Америки та іншими країнами у пошуку боєприпасів.

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"Зараз мова йде про те, щоб поставити протиповітряну оборону якнайшвидше. Ми щодня отримуємо новини про те, що українці прокидаються від того, що в їхні житлові будинки, лікарні та електростанції влучають російські ракети. Вони повинні бути в змозі захистити себе від цього", - додав прем'єр.

Фінансування також буде використано для продовження чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських військ.

Допомога Україні від Норвегії: що відомо

Згідно з цією пропозицією, загальний обсяг фінансування програми Нансена для України у 2024 році становитиме 22 мільярди норвезьких крон.

Нагадаємо, раніше в Норвегії оголосили, що впродовж п'яти років планують виділити на допомогу Україні понад 7 мільярдів доларів.

Норвегія підтримує українців від початку повномасштабного вторгення. Наша армія вже отримала від них ППО NASAMS і танки Leopard, також очікуються винищувачі F-16.

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