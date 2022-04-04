Також в Німеччині анонсували нові санкції проти РФ та посилення східного флангу НАТО.

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні.

За інформацією Spiegel, Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом 5 днів. Водночас у німецькому МЗС не назвали конкретної кількості дипломатів, яких збираються вислати.

Глава МЗС Анналена Бербок заявила, що уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами.

"Вони щодня працювали проти нашої свободи та проти згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не терпітимемо", – додала Бербок.

Напередодні рішення Федеральне міністерство закордонних справ тісно співпрацювало з Управлінням із захисту конституції. Ще в середині березня спецслужба склала списки російських дипломатів, які прямо чи опосередковано працюють на різні російські спецслужби в Німеччині.

Бербок навіть натякнула, що російські служби в Німеччині можуть планувати щось проти українських біженців або принаймні шпигувати за ними. Міністр зазначив, що робота висланих дипломатів є "загрозою для тих, хто звертається за захистом".

"Ми ініціюватимемо подальші реакції разом із нашими партнерами. Ми ще більше посилимо чинні санкції проти Росії, рішуче збільшимо нашу підтримку українських збройних сил, а також зміцнимо східний фланг НАТО", - заявила Бербок.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії прийняло рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказало послу РФ залишити країну.

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