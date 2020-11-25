Голова канадського уряду, вочевидь, щось запідозрив, коли фальшива Грета Тунберг почала розпитувати у нього про персонажів з мультфільму.

Російські пранкери, які називають себе "Вован і Лексус", зателефонували прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо. При цьому, вони видавали себе за шведську екологічну активістку Грету Тунберг.

Про це пише The Guardian, додаючи, що справжні імена росіян - Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров. Вони опублікували аудіозапис розмови з Трюдо, під час якої вони обговорювали світову політику. Крім того, вони попросили канадського прем'єра допомогти організувати зустріч з персонажами з мультфільму South Park. Власне, в цей момент, Трюдо й зрозумів, що відбувається.

Читайте такожРосійський фейк: Варшава відреагувала на дзвінок пранкерів Дуді і пропозицію "забрати Львів"Загалом, розмова тривала 10 хвилин. За Тунберг себе видавали третя особа. Вона говорила прем'єру Канади, що стривожена "посиленням міжнародної кризи й очікує Третю світову війну".

"Це вже веде до катастрофи. Ситуація дуже страшна", - сказала фальшива Тунберг, і Трюдо з нею погодився.

Телефонний дзвінок відбувся в січні, через лічені дні після того, як військові Ірану збили пасажирський літак з України, вбивши 176 людей на борту.

"Ви, дорослі, поводитеся, мов діти. Ми можемо створити світ, в якому буде місце для всіх. Для білих і чорних. Для християн і мусульман. Трампа і Путіна. Для вас і для мене. Для Бориса Джонсона, Корбіна, Теренса і Філіпа, які також відомі у вашій країні", - продовжувала псевдо-Тунберг.

The Guardian пояснює, що останні два імені належать канадським персонажам з мультфільму South Park.

"Ні, це дуже правильна точка зору", - відповів Трюдо.

Він також сказав, що візит Тунберг в Монреаль у 2019 році перед федеральними виборами "допомогли визначити" результат у питанні кліматичних змін. Але фальшива "активістка" перебила його.

"Але вийдіть з НАТО. Покиньте зброю. Збирайте квіти. Посміхайтеся природі", - сказала вона.

Трюдо відповів без паузи і дуже дипломатично: "Я теж мрію про світ, в якому солдати будуть не потрібні. Але ми не живемо поки в такому світі, нажаль".

Читайте також"Лукашенко їде в ліфті": в мережі показали, як білоруси реагують на портрет президента (відео)Фальшива Тунберг також звинуватила Меган Маркл в "маніпулюванні" принцом Гарі. На час розіграшу пара якраз вирішувала, чи залишитися жити в Канаді. А потім псевдо-активістка також запитала Трюдо, чи може він познайомити її з Теренсом і Філіпом.

"Я з радістю. Я попрошу свою команду спробувати з'ясувати, чи зможемо ми вас з’єднати. Тому що у мене немає їхніх прямих контактів зараз", - сказав Трюдо.

Згодом пранкери знову запитали про можливість зустрітися з персонажами South Park. І цього разу Трюдо зрозумів, що відбувається.

"Чекайте, Теренс і Філім, вони хіба не з South Park? Я сам їх не знаю. Але я переконаний, що вони - пародія на канадців з South Park", - сказав прем'єр Канади і закінчив розмову.

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Переклад: Лесь Димань