У 2014 році Росія вбила 44 громадян Малайзії і досі ховає від правосуддя безпосередніх виконавців цього масового убивства.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім прибув з візитом до Росії і почав улещувати Володимира Путіна, з вини якого у 2014 році був збитий малайзійський "Боїнг" в небі над Донбасом. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Анвар пішов по стопах інших азіатських лідерів, які загалом проігнорували повномасштабне російське вторгнення в Україну та скоєні росіянами воєнні злочини. Рішення відвідати Росію, сказав Анвар, було "непростим подвигом", але це було "правильне рішення".

Анвар сказав, що країни Південно-Східної Азії, що входять до блоку АСЕАН, завжди співпрацювали з Росією, і існує "відкрита торгівля", зосереджена на напівпровідниках та інших суміжних сферах.

Відео дня

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами та вашою командою, але більше того, пане президенте, я згоден з вами. Потенціал величезний. Ви показали свою рішучість, щоб бути в змозі впоратися з труднощами і вижити, і ми, безумовно, отримаємо користь від цього досвіду", - сказав малайзійський прем’єр під час зустрічі з Путіним.

За його словами, Малайзії буде на користь, якщо Росія поділиться своїми досягненнями та погодиться "співпрацювати у всіх сферах діяльності". Країни обговорюють зв’язки, починаючи від авіації та передових технологій до сільського господарства та продовольчої безпеки.

Анвар Ібрагім похвалив президента Володимира Путіна за те, що він керує розвитком Росії, і пообіцяв поглибити зв’язки, сказавши, що існує "величезний потенціал" для посилення регіональних торговельних відносин, які вже зосереджені на напівпровідниках.

Малайзійський прем’єр також заявив, що прийняв особисте запрошення від Путіна взяти участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані. За його словами, приєднання до блоку дозволить Малайзії "отримувати користь і ділитися", оскільки країна є одним з центрів виробництва напівпровідників.

Трагедія рейсу MH17

17 липня 2014 року на Донбасі розбився пасажирський Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпуру (Малайзія). На борту перебували 298 осіб, включно із 44 громадянами Малайзії. Всі вони загинули.

Міжнародне розслідування, проведене спільною слідчою групою з представників Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, встановило, що літак був збитий з території, контрольованої проросійськими сепаратистами, за підтримки Російської Федерації.

У 2022 році Гаагський суд визнав винними у цій трагедії підтримуваних Росією бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського та Леоніда Харченка. Також суд довів, що ЗРК "Бук", який збив літак, теж був російським.

Росія не визнала рішення цього суду і переховує на своїй території засуджених терористів.

Вас також можуть зацікавити новини: