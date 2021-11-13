Перед цим віце-президент США Камала Харріс обговорила гуманітарну кризу на кордоні Польщі та Білорусі з президентом Франції.

Президент США Джо Байден заявив, що він стурбований ситуацією в Білорусі. Влада цієї країни підозрюється в умисному створенні міграційної кризи на кордоні з Польщею і Литвою.

"Я думаю, що це викликає серйозну заклопотаність. Ми повідомили [владі] Росії і Білорусі про нашу стурбованість - сказав Байден журналістам на шляху з Білого дому в резиденцію Кемп-Девід. - Ми вважаємо, що це [створює] проблему".

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Перед цим віце-президент США Камала Харріс обговорила гуманітарну кризу на кордоні Польщі та Білорусі з президентом Франції.

"Що стосується проблеми Білорусі і того, що відбувається на кордоні з Польщею, ми дуже стурбовані цим і приділяємо цьому пильну увагу", - сказала Харріс, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Парижі, повідомляє Голос Америки.

"Весь світ і світові лідери спостерігають за тим, що там відбувається", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Також охорону своїх кордонів посилили прибалтійські країни. Зокрема, в Литві почалося будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.

Мігранти регулярно прориваються через польський кордон.

Уряд у Варшаві та ЄС звинувачують білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

З цієї причини ЄС готується ввести нові санкції проти Мінська.

Автор: Ірина Погоріла