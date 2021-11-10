Частину людей вдалося повернути назад на лінію кордону.

Дві групи мігрантів змогли прорватися з Білорусі до Польщі. Прикордонникам вдалося повернути частину людей назад.

Про це повідомляє Polskie Radio Białystok.

Нелегали прорвалися двома великими групами щонайменше з кількох десятків іноземців. Прориви відбулися в околицях Кринків та Біловеж.

За словами спікера Підляського прикордонного загону майор Катажини Зданович, паркан на кордоні прорвали із застосуванням сили. Частину людей вдалося повернути назад на лінію кордону.

Мігрантів постійно охороняють білоруські силовики. За даними польських служб, білоруська сторона повинна сьогодні погодувати нелегалів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розводять багаття.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

25 жовтня десятки мігрантів атакували кордон Польщі з боку Білорусі. В результаті спроби прориву постраждали двоє польських військовослужбовців. Пізніше з'явилися відео, як білоруські прикордонники виштовхують нелегалів до Польщі.

Автор: Анастасія Горбачова