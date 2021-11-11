У натовпі за пайком стояли як чоловіки, так й жінки з дітьми.

Сотні нелегалів вже четверту добу товпляться на кордоні між Польщею та Білоруссю без їжі та засобів до існування. Білоруська сторона виконала обіцянку дати мігрантам їжу й спровокувала страшну тисняву.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live

На оприлюднених кадрах видно людей у військовій формі й повній екіпіровці серед натовпу мігрантів, які оточили вантажівку. У кузові авто перебуває ще один чоловік у військовій формі. Він розкидає в натовп щось схоже на банки з консервами та пляшки з молочною продукцією.

У натовпі за їжею стоять як чоловіки, так й жінки з дітьми. Під час "роздачі" пайка голодним нелегалам почалася тиснява та було чутно жіночі крики. Люди буквально розхапують ті крупиці їжі, які їм вирішила виділити влада Білорусі.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

25 жовтня десятки мігрантів атакували кордон Польщі з боку Білорусі. В результаті спроби прориву постраждали двоє польських військовослужбовців. Пізніше з'явилися відео, як білоруські прикордонники виштовхують нелегалів до Польщі.

Автор: Анастасія Горбачова