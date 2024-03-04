Голосування на праймеріз тривало три дні в готелі "Медісон", і сама Гейлі провела там у п'ятницю передвиборчий мітинг.

Екс-губернаторка Південної Кароліни та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на праймеріз республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія, змаганні, що відбувалося на вихідних у готелі в центрі міста, лише за кілька кроків від центру лобістського центру округу Колумбія. За даними партійних чиновників округу Колумбія, Гейлі набрала майже 63 відсотки голосів.

Як пише Politico, перемога Гейлі прийшла після того, як її розгромив Трамп на кокусах у Міссурі та Айдахо, а також на з'їзді республіканців у Мічигані в суботу. Трамп прагне номінації від Республіканської партії і має всі шанси виграти праймеріз у 16 штатах "супервівторок" цього тижня.

Гейлі стала першою жінкою в історії, яка виграла праймеріз республіканців. Але електорат Республіканської партії в окрузі Колумбія, де республіканці становлять лише 5 відсотків зареєстрованих виборців, навряд чи репрезентує консервативну базу, яка існує в більшості інших частин країни.

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"Цей всесвіт трохи складніший, ніж будь-який всесвіт у будь-якому іншому штаті", - сказав Патрік Мара, голова Республіканської партії округу Колумбія. "Я слухаю політичні подкасти вранці. Я читаю новини протягом дня. Це, напевно, половина людей, які прийшли на цей захід".

Ден Шуберт, який керує торговельною асоціацією в центрі округу Колумбія та підтримував Гейлі на праймеріз, охарактеризував своїх колег-республіканців з округу Колумбія як "досить унікальний електорат", можливо, єдиний у країні, де багато виборців особисто знають людей, які працюють над обома кампаніями.

Голосування на праймеріз тривало три дні в готелі "Медісон", і сама Гейлі провела там у п'ятницю передвиборчий мітинг. Серед прихильників Гейлі в п'ятницю був Дана Мілбанк, давній оглядач Washington Post, який сказав, що був республіканцем лише кілька тижнів - коли він вчасно змінив свою реєстрацію виборця, щоб проголосувати на праймеріз у вихідні.

Але типова поведінка республіканця, який живе в столиці країни, сильно відрізняється від поведінки республіканця за межами округу. І навіть ті, хто прийшов голосувати за неї, сказали, що вони були "єдинорогами у своїй партії".

"Це більш поміркований регіон", - сказав Денніс Пол, пенсіонер, який усе своє доросле життя був зареєстрованим республіканцем округу Колумбія. "І я думаю, що люди тут мислять трохи раціональніше".

Перспективи Трампа на праймеріз Республіканської партії округу Колумбія ніколи не були високими. У 2016 році він програв тут, посівши третє місце після Марко Рубіо і Джона Кейсіча. Проте його кампанія цього року зіграла на руку республіканцям округу Колумбія, попередивши лобістів округу Колумбія, що їх буде занесено до чорного списку для будь-якого майбутнього доступу Трампа до Білого дому, якщо вони не прийдуть голосувати на попередніх виборах у вихідні.

Під час передвиборчої кампанії в Массачусетсі в суботу Гейлі розкритикувала Трампа за його зусилля, заявивши: "Ви не можете погрожувати людям. Ви не можете їх виштовхнути, тому що це не виграшна комбінація".

Незважаючи на свою першу перемогу на первинних виборах у неділю, Гейлі не дала зрозуміти, що планує продовжити свою кампанію після виборів у вівторок. Виступаючи в п'ятницю вранці на круглому столі політичних журналістів округу Колумбія, Гейлі заявила, що вона "думає тільки про супервівторок", а не про те, що вона планує робити далі.

Позиція Гейлі щодо війни в Україні - деталі

Ніккі Гейлі виступила за подальше надання допомоги Україні у війні проти Росії.

Вона заявила про необхідність нагадати американському народу, що Путін - це не та людина, якій можна довіряти. "

Важливість забезпечення перемоги України очевидна, тому що ми повинні запобігти подальшій війні. І просто зараз Путін почувається сміливішим, ніж будь-коли", - заявила вона.

Гейлі вважає, що президент Джо Байден не пояснив американцям, чому Україна важлива.

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