Затримати зловмисників вдалося в німецькому Нюрнберзі.

У Німеччині правоохоронці врятували 101 цуценя.

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Контрабандисти перевозили для продажу в Бельгії французьких бульдогів, ротвейлерів, мастифів, спанієлів та інших.

Затримати зловмисників вдалося в німецькому Нюрнберзі. Всім собакам не більше 2,5 місяців.

За німецькими правилами настільки крихітних цуценят перевозити не можна. Контрабандисти підробили тваринам паспорти.

Тепер співробітники притулку, куди передали собак, просять небайдужих про допомогу.

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Автор: Людмила Жерновська