Собакам два з половиною місяці / скріншот
У Німеччині правоохоронці врятували 101 цуценя.
Читайте такожПонад тиждень в дорозі: на Алясці пройшли перегони на собачих упряжках (фоторепортаж, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Контрабандисти перевозили для продажу в Бельгії французьких бульдогів, ротвейлерів, мастифів, спанієлів та інших.
Затримати зловмисників вдалося в німецькому Нюрнберзі. Всім собакам не більше 2,5 місяців.
За німецькими правилами настільки крихітних цуценят перевозити не можна. Контрабандисти підробили тваринам паспорти.
Тепер співробітники притулку, куди передали собак, просять небайдужих про допомогу.
Новини світу: з рук контрабандистів врятували 101 цуценя різних порід
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