Польські протестувальники не блокують рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

За поточною інформацією, в черзі на українсько-польсокому кордоні на шести пунктах пропуску в черзі стоять близько 2300 вантажних транспортних засобів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Найбільше в районах пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин". Протестувальники продовжують повністю блокувати рух вантажівок на виїзд з України на напрямку "Ягодин". Складною залишається ситуація і на напрямку "Шегині". З п'ятниці до понеділка там повністю блокували рух транспорту, відучора почали пропускати мізерну кількість вантажівок. За минулу добу до України заїхали 20 вантажівок, а в бік Польщі – лише 3", – зазначив Демченко.

Речник також сказав, що польські протестувальники не блокують рух для легкових автомобілів та автобусів.

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"Ці транспортні засоби вільно перетинають кордон в обидві сторони. Звісно, люди настрашені тими діями, які вчиняли фермери раніше. Наприклад 20 лютого вони на трьох напрямках повністю блокували рух для всіх видів транспорту. Але це тривало лише кілька днів, у подальшому такого не було", – пояснив Демченко.

За його словами, в ДПСУ також не бачать перепон для руху гуманітарних та військових вантажів, які їдуть до України.

"По гуманітарним вантажам та іншим важливим для України, ми бачимо на наших пунктах пропуску, що такі вантажі прибувають на територію України. Вони мають можливість проїзду через ці блокадні місця. Але чи вдається безперешкодно проїхати через ці місця – мені складно дати оцінку", – зазначив Демченко.

Ситуація на кордоні Польщі з Україною: що відомо

З 9 лютого польські фермери відновили блокування кордону з Україною. Вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу Польщі із так званої "зеленої" угоди ЄС.

Напередодні була інформація, що через блокування кордону, до України не можуть потрапити гуманітарні та військові вантажі. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на кордоні з Польщею не було зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

За словами нардепа Ярослава Железняка, тільки у лютому 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

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