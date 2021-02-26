Вірменія охоплена протестами - країна опинилася в політичній кризі.

У столиці Вірменії Єревані протестувальники влаштували незвичайний перформенс, "розстрілявши" прем'єр-міністра країни з дружиною.

Відповідне відео опублікував білоруський опозиційний Телеграм-канал Nexta.

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"Дуже дивне відео з Єревану. Протестувальники чомусь вирішили розіграти сценку розстрілу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і його дружини", - сказано в повідомленні.

Протести у Вірменії: що відомо

З 25 лютого в столиці Вірменії проходять масштабні протести після того, як все вище військове керівництво країни зажадало відставки прем'єра ніколи Пашиняна. Сам глава уряду назвав вимоги спробою перевороту і заявив, що це всього лише емоційна реакція. Він вивів своїх прихильників на вулиці, де вони влаштували бійку з опозицією.

Заяву Генштабу підтримав колишній президент Роберт Кочарян. На бік Пашиняна встали спецслужби.

Протести з вимогою до Пашиняна покинути пост тривають у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагірному Карабасі – 9 листопада. Опозиція звинувачує прем'єра у зраді національних інтересів після того, як частину території Карабаху передали Азербайджану.

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Автор: УНІАН