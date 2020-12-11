Міністр внутрішніх справ Албанії Сандер Льєшай подав у відставку після вбивства порушника карантину співробітником поліції.
Про це повідомляє Reuters.
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На тлі резонансної справи в столиці спалахнули протести. Щоб розчистити територію навколо МВС до громадян застосували сльозогінний газ і водомети.
25-річного Клодіана Рашу вбили під час затримання. Хлопець порушив комендантську годину, введену в країні задля протидії поширенню коронавірусу.
Спершу поліцейські казали, що порушник проігнорував вимогу зупинитися та що у нього була зброя, та невдовзі це спростували, заявивши, що вбитий був беззбройний.
На тлі протестів глава МВС Сандер Льєшай покинув крісло.
«Я вирішив піти у відставку з поста міністра внутрішніх справ Республіки Албанії», – сказав він.
Напередодні, щоб заспокоїти протестувальників, прем’єр Албанії Еді Рама пообіцяв засудити убивцю 25-річного хлопця й розкритикував силовий розгін мітингувальників у Тирані.
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