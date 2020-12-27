Сьогодні в Білорусі проходили недільні марші протестів проти фальсифікацій президентських виборів і насильства силовиків. Це був перший раз з початку протестів, коли про недільну акцію не оголосили в телеграм-каналах.

Через протести в столиці Білорусі Мінську сьогодні затримані щонайменше 19 людей.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисників.

Згідно з повідомленням, людей затримали за нібито адміністративні правопорушення в різних районах міста. Декого – за мітинг з біло-червоно-білими прапорами.

Повідомляється, що серед затриманих є люди пенсійного віку.

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Сьогодні в Білорусі проходили недільні марші протестів проти фальсифікацій президентських виборів та насильства силовиків. Марші та пікети люди провели в Мінську, Гродні, Бресті, Жодіно та інших містах. Це був перший раз з початку протестів, коли про недільну акції не оголосили в телеграм-каналах.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників з початку акцій було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Юлія Петриченко