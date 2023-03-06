Після інциденту частину депутатів вивели силою, а деякі пішли самі.

На засіданні комітету парламенту Грузії з правових питань між депутатами сталася бійка. Причиною палких суперечок став проект закону про так званих "іноагентів".

За інформацією грузинського видання "Грузія Online", представники опозиції Саломе Самадашвілі, Ека Херхеулідзе і Хатуна Самнідзе на засіданні комітету розгорнули плакат, на якому було написано "Російський військовий корабель йди на..."

У свою чергу "Новини-Грузія" повідомляють, що голова Єдиного національного руху Леван Хабеішвілі побився з головою Комітету, депутатом від правлячої партії "Грузинська мрія" Анрі Оханашвілі.

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Після інциденту деякі опозиціонери самі пішли із зали на знак протесту, але деяких вивели силою. У цей час під вікнами парламенту проходила громадянська акція протесту, на знак підтримки якої грузинська опозиція вивісила з вікон прапори Грузії та Європейського Союзу.

Позиція Грузії щодо війни в Україні - що відомо

Влада Грузії відсторонилася від війни Росії проти України, намагаючись зберегти хороші відносини з Москвою, за що неодноразово піддавалося критиці. Офіційний Тбілісі відмовився вводити проти РФ санкції.

Крім того, Грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі звинуватив Київ у спробі відкрити новий фронт війни з Росією в Грузії, а в лютому 2023 року влада країни захотіла відновити авіасполучення з Росією. Подібна заява не залишилася без уваги ЄС і нагадуванням, чим це може обернутися.

20 лютого стало відомо, що Україна запросила грузинську парламентську делегацію з візитом до Києва, але в Тбілісі відмовилися.

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