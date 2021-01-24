Балтійські країни виступили за запровадження Євросоюзом санкцій проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в Twitter.
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Так, в опублікованій ним спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви міститься заклик звільнити затриманих мітингувальників.
"Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії, яких потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти", - написав міністр Рейнсалу.
Протести в Росії: що відомо
- 23 січня у Росії пройшли мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального, котрого після повернення з Німеччини заарештували на 30 діб.
- Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.
- У ході масових акцій протесту російські силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.
- У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального. Відреагував на дії російської влади щодо демонстрантів також і Держдеп США.
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