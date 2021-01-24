Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ / фото REUTERS

Балтійські країни виступили за запровадження Євросоюзом санкцій проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в Twitter.

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Так, в опублікованій ним спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви міститься заклик звільнити затриманих мітингувальників.

"Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії, яких потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти", - написав міністр Рейнсалу. 

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Автор: Аліна Вишневська