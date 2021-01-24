Міністри МЗС Естонії, Латвії, Литви вимагають від влади РФ звільнити затриманих мітингувальників.

Балтійські країни виступили за запровадження Євросоюзом санкцій проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в Twitter.

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Так, в опублікованій ним спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви міститься заклик звільнити затриманих мітингувальників.

"Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії, яких потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти", - написав міністр Рейнсалу.

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Автор: Аліна Вишневська