Після цього Росія втратить навіть найвіддаленіший шанс на переговори.

Президент РФ Володимир Путін анексувавши українські території пройде точку неповернення, що призведе до затягування війни.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що "підписання договорів" приведе до серйозної ескалації війни. Це пов'язано з погрозами Путіна захищати присвоєні території всіма доступними способами, включаючи ядерну зброю.

Відео дня

Після анексії Росія втратить навіть найвіддаленіший шанс на переговори з Україною. Країна-агресор буде змушена вести нескінченну боротьбу за українську територію, частину якої вона навіть не контролює на даний момент.

"Путін підвищує ставки. Це демонстрація того, що Росія не готова до переговорів, не готова йти на жодні поступки і готова використовувати будь-які засоби, які є в її розпорядженні, для досягнення своїх стратегічних цілей. У тому числі й ядерна зброя. Російське керівництво сказало про це прямо, без жодних вагань", — сказала політичний аналітик та засновник R.Politik Тетяна Станова.

Зазначається, що наразі невідомо, які території Кремль вважатиме "своїми", адже ця інформація не конкретизується, а названі регіони не контролюються Росією повністю.

У виданні додали, що анексія - це спроба Путіна зупинити український контрнаступ, який змусив Росію відступити з більшої частини Харківської області. Путін сподівається, що загроза тотальної війни застосування ядерної зброї зменшить підтримку наступу ЗСУ Заходом.

Анексія окупованих територій

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на всіх окупованих територіях України "референдумів".

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже обурились в Офісі президента України.

"Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін, наймовірніше, оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня. Депутати Держдуми отримали запрошення прибути в Кремль 30 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: