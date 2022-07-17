Він вивів її в політику і дав високу посаду.

Президент РФ Володимир Путін вивів свою дочку Катерину Тихонову у велику політику. Ймовірно, він хоче зробити її наступницею.

Про це повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Путін нещодавно призначив Тихонову співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення Російського союзу промисловців і підприємців. Імовірно, таким чином він поступово готує її до ролі наступниці.

"Він не зробив її чиновницею, він зробив її співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення Російського союзу промисловців і підприємців. Не виключено, що Путін починає замислюватися, щоб дочка стала його наступницею", - пояснив Денисенко.

Що відомо про дочку Путіна:

Тихонова народилася 31 серпня 1986 року в німецькому Дрездені, де служив офіцер КДБ Володимир Путін.

Закінчила МГУ, є кандидатом фізико-математичних наук і очолює компанію "Инопрактика".

За словами екс-депутата Держдуми Марії Максакової, яка знайома особисто з Тихоновою, та - занадто непублічна людина, вона занадто закрита, намагається залишитися непомітною.

Тихонова займалася акробатичним рок-н-ролом і досягла певних успіхів.

Стала головою недержавної компанії "Инопрактика", яка з 2015-го року отримала держпідрядів на 452 млн рублів.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, яку посаду готують для дочки Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: