На його думку, той не хоче зіткнутися з критикою з боку інших країн.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц шкодує про рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участь на саміті G20 на Балі.

Під час перебування у В'єтнамі він сказав журналістам, що був би щасливий, якби російський президент передумав, пише Handelsblatt.

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями і всією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його там не буде", - сказав Шольц.

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На його думку, той не перегляне своє рішення найближчим часом.

"Я не думаю, що це зміниться в останню секунду. Якщо це станеться, то я буду щасливий", - додав він.

Канцлер знову закликав Путіна вивести війська з України і внести пропозиції, "які сприятимуть миробудівництву".

"Це ні в якому разі не переговори, в яких Росія описує продиктований мир. Швидше, це те, що має стосуватися цілісності і суверенітету України", - підкреслив він.

Саміт G20: що відомо

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського на саміт навесні. На початку листопада він сказав, що не буде в ньому брати участь, якщо там буде Путін.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російську делегацію на саміті очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров. Путін не виступить там навіть в онлайн-форматі.

13 листопада Зеленський повідомив, що братиме участь у саміті в онлайн-форматі.

За даними Politico, індонезійські політики закликають західних лідерів пом'якшити риторику щодо Росії заради саміту G20.

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