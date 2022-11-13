Зокрема, очільник країни хоче, аби Росія погодилась на комюніке після завершення зустрічі.

Індонезійські політики, серед яких і президент країни Джоко Відодо, закликають західних лідерів пом'якшити риторику щодо Росії заради саміту G20.

Вони хочуть аби РФ погодилась на комюніке після завершення зустрічі, повідомляє Politico з посиланням на дипломатів.

"На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі", - зазначає видання.

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За словами обізнаних джерел, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як "особистий успіх", адже він вважає себе головою найскладнішого саміту G20.

Водночас Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію.

"Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - наголошує видання.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі.

Відодо ще навесні запросив на захід президента України Володимира Зеленського. Український лідер візьме участь у саміті, найімовірніше - в онлайн-форматі.

Водночас президента РФ Володимира Путіна на саміті не буде. Замість себе він відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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