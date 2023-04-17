За її словами, країни G7 мають показати Путіну свою рішучість.

Країни "Великої сімки" мають довести президенту РФ Володимиру Путіну, що він не зможе втілити свої агресивні плани щодо повномасштабної війни в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі голів МЗС "Великої Сімки", повідомляє "Укрінформ".

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", - наголосила Бербок.

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Вона переконана, що країни-члени G7 мають показати Путіну "рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через втому від війни". За її словами, "Велика сімка" - це група найбільш розвинених демократичних держав, у протистоянні з автократичними силами, а її партнери та союзники в усьому світі мають довіру до них.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", - підсумувала Бербок.

Війна в Україні - останні новини

За минулу добу сили оборони України ліквідували 590 окупантів, наразі втрати ворога в особовому складі перевищили 182,6 тисячі.

Українські захисники відбили 60 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Пекельні бої тривають в районі Бахмута та Мар’їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти перейшли до оборони.

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