Путін вже сьогодні має приїхати до Північної Кореї.

Вже сьогодні, вперше за 25 років, російський диктатор Володимир Путін має прибути з візитом до Північної Кореї. На вулицях Пхеньяну з цього приводу розмістили сотні плакатів очільника Кремля.

Нещодавно у мережі почали ширитися відео, як КНДР готується до приїзду Путіна. На кадрах видно, що на одній із вулиць, якою буде їхати російський президент, вивісили сотні його портретів та прапорів РФ.

Згідно з заявами Кремля, опублікованими в понеділок, Путін відвідає Північну Корею 18-19 червня, а 19-20 червня вирушить до В'єтнаму. Це його перша поїздка до КНДР з 2000 року.

Також відомо, що сьогодні Кремль опублікував документ, який підтверджує, що Росія розглядає можливість підписання договору про "стратегічне партнерство" з Північною Кореєю.

Водночас дипломатичний радник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив російським ЗМІ, що будуть підписані "важливі, дуже значущі документи" маючи на увазі "можливе укладення угоди про всеосяжне стратегічне партнерство".

Відносини Росії та КНДР: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР могла передати Росії майже 5 млн артснарядів.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу", - підкреслив Шин Вонсік.

Крім того, нещодавно Путін визнав, що КНДР допомагає РФ у війні проти України. Він подякував Північній Кореї за надані боєприпаси та написав статтю в північнокорейській газеті "Нодон синмун", як Росія високо цінує "тверду" підтримку КНДР у проведенні "спеціальної військової операції" в Україні.

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