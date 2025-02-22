Путін 'засвітився' зі шрамом на лобі (фото)

Диктатора знімали під іншим ракурсом, щоб приховати візуальні зміни на його обличчі.

Російський правитель Володимир Путін з'явився на публіці із загадковим шрамом на обличчі.

На цю деталь звернув увагу проєкт NEXTA Live. Зазначається, що шрам з'явився на лобі Путіна. Його видно на фото 19, 20 та 21 лютого.

Водночас шрам на обличчі Путіна намагалися приховати. На фото з сайту Кремля, датованих 18 та 17 лютого, диктатора знімали з іншого ракурсу, тож візуальні зміни на його обличчі були непомітними.

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А ось 15 та 16 лютого світлин Путіна на сайті Кремля не було зовсім. Ймовірно, саме тоді диктатор й міг травмуватися. Причини появи шраму на лобі Кремль не коментує.

Хвороби Путіна - що повідомлялося

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про раку щитовидної залози у Путіна або раку в черевній порожнині. Про те, що у Путіна є серйозні Онкологічні захворювання, зокрема, повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом у ЗМІ все частіше спливають чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутньої операції.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що прямих підтверджень хвороби Путіна немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку зі чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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