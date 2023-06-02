За його словами, це шкодитиме нібито безпеці Росії.

У Кремлі вибухнули погрозами та обуренням, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інтереси Росії нібито не будуть у безпеці, якщо НАТО розшириться за рахунок України.

"РФ забезпечуватиме свою безпеку, це виключає членство України в НАТО", - повідомив Пєсков.

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Заклики Києва до Альянсу прийняти Україну до НАТО речник Путіна назвав "свідченням неготовності та небажання сідати за стіл переговорів".

Шлях України в НАТО

Восени 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. Згодом стало відомо, що НАТО дійшло згоди щодо приєднання України, але цього не може статися, поки триває війна.

Президент Володимир Зеленський і сам заявив, що про вступ до закінчення війни мови бути не може. Але на липневому саміті НАТО він розраховує отримати гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до НАТО.

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