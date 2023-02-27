Кілька днів тому Генасамблея ООН прийняла резолюцію про виведення російських військ з України. Дипломати мають намір продовжити зусилля з протистояння агресору.

У понеділок, 27 лютого, у швейцарській Женеві відкривається щорічна сесія Ради з прав людини ООН. У цей день головною темою для високопоставлених дипломатів стане питання про розслідування воєнних злочинів армії РФ в Україні.

За даними ВВС, на відкритті сесії виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш. Всього в перший тиждень заходу на міжнародному майданчику повинні виступити близько 150 високопоставлених чиновників країн-учасниць Ради ООН. Серед них, крім України, будуть також представники Китаю, США та Ірану. Сесія триватиме рекордні шість тижнів.

В рамках Ради ООН тема України стане домінуючою на тлі прийняття нещодавньої резолюції з боку Генасамблеї з вимогою до російського режиму негайно вивести війська з території нашої держави.

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Резолюція ООН про війну в Україні

Нагадаємо, що 23 лютого Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий та тривалий мир в Україні згідно зі Статутом ООН. Головною тезою резолюції став заклик до Росії негайно і без умов вивести всі її війська з території України.

Зокрема, документ підтримала 141 країна-член ООН, утрималися 32 країни, а проти проголосували 7 держав: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

В Україні позитивно відреагували на прийняття резолюції. Зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це "перемогою" України й особливо виділив внесок країн Близького Сходу.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба коментував, що голосування за резолюцію відбувалося в умовах постійної напруги через позицію країни-агресора РФ, яка намагалася заблокувати документ.

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