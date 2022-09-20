Андреа Калан зазначила, що всі прекрасно розуміють, що відбувається.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров має намір відвідає Генеральну Асамблею ООН в Нью-Йорку. Представник Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що російській делегації буде "холодно".

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Freedom.

"Для російської делегації на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку буде "холодно", - заявила Калан.

При цьому вона вказала, що Росію зараз підтримує Іран, Північна Корея і подібні країни.

"Африканські країни і країни півдня розуміють, що продовольча криза виникла через те, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, що такі глобальні проблеми виникли саме через це. Всі бачать, що відбувається. Це дуже великий "човен" і в ньому всі друзі України", - зазначила представниця Держдепу.

Крім того, вона вказала, що війна в Україні створює загрозу не тільки для Європи, але і для країн Африки, і Близького Сходу, та інших.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 серпня стало відомо, що Росія вимагає від США видати візи російської делегації на чолі з Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим для їх участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

3 вересня видання Reuters повідомило, що Росія запросила у США 56 віз для того, щоб делегація з глпвой МЗС РФ Сергієм Лавровим вирушила в американський Нью-Йорк на сесію Генасамблеї ООН, але ще не отримала жодну з них.

12 вересня у Нью-Йорку розпочала роботу 77-ма сесія Генасамблеї ООН. 20 вересня стартував традиційний тиждень високого рівня-в роботі беруть участь лідери держав.

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