Загалом за останні 10 років у світі у зв’язку з їх журналістською діяльністю було вбито щонайменше 937 осіб.

У 2020 році було вбито 50 журналістів у зв'язку з їх професійною діяльністю, більшість цих випадків (68 відсотків) сталися в країнах, де немає воєнних конфліктів.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», оприлюдненому сьогодні, повідомляє DW.

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Більшість журналістів були вбиті через те, що вони писали про корупцію, організовану злочинність і забруднення навколишнього середовища. Найнебезпечнішими для журналістів країнами, на думку правозахисників, цього року були Мексика, Ірак, Афганістан, Індія й Пакистан.

«Метою таких злочинів є не лише їх безпосередня жертва. Вбивство кожного журналіста - це напад на право всіх людей отримувати незалежну й вільну інформацію», - заявив офіційний представник «Репортерів без кордонів» Міхаель Редіске, коментуючи висновки доповіді, яка охоплює період з 1 січня по 15 грудня 2020 року.

Загалом, наголошують в організації, за останні 10 років у світі через журналістську діяльність було вбито щонайменше 937 осіб. У 2019 таких жертв, за даними організації «Репортери без кордонів», було 53.

Репортери без кордонів

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Автор: Тамара Отовська