За даними дослідження, 59% респондентів заявили, що Америка під керівництвом Трампа втрачає авторитет на світовій арені.

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому, свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Відтак, діяльність Трампа наразі схвалюють близько 42% респондентів. Ще три тижні тому цей показник був на рівні 43%, а відразу після інавгурації Трампа у січні - 47%.

Хоч рейтинг Трампа і залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника Джо Байдена, результати опитування свідчать, що багато американців незадоволені його кроками.

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83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

Водночас 57% не погодилися з твердженням, що "це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують".

Ще 66% не вважають, що президент повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри.

Результати опитування свідчать про те, що більшість американців не схвалюють діяльність Трампа щодо низки питань – від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права. Зокрема, тільки 45% респондентів схвалюють його дії щодо імміграції, натомість 46% - не схвалюють.

59% респондентів заявили, що Америка під керівництвом Трампа втрачає авторитет на світовій арені.

Зазначається, що дослідження Reuters/Ipsos тривало упродовж 6 днів. Його учасниками стали 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

Діяльність Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за перші 100 днів свого президентства Дональд Трамп оголосив у США більше надзвичайних ситуацій на національному рівні, ніж будь-який президент у сучасній історії Америки.

Результати соцопитувань свідчать про поступове розчарування та відверте невдоволення американців першими місяцями Дональда Трампа на посаді президента. Зокрема людей обурює, що Трамп перед виборами обіцяв зниження цін, а натомість розв'язав торговельні війни з усім світом, спровокувавши зростання цін.

5 квітня у США почалися масштабні вуличні протести проти політики Трампа та його адміністрації. Антиурядові заходи відбулися у Вашингтоні, аналогічні акції заплановано в ще 1200 містах у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.

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