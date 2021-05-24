У Білорусі примусово посадили літак Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair і заарештували журналіста Романа Протасевича, який був на борту.

Минулого тижня режим Лукашенка міг захопити Світлану Тихановську тим же способом, що і екс-головреда Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це в Twitter повідомив радник опозиціонерки Франак Вячорка.

"Рівно тиждень тому Світлана Тихановська і я летіли таким же рейсом Ryanair з Афін до Вільнюса, пролітаючи над Білоруссю. Нам пощастило, ми благополучно дісталися до Вільнюса", - розповів Вячорка.

Він також закликав закрити повітряний простір над Білоруссю для міжнародних польотів.

Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Катерина Лиманська