Російська військова розвідка планувала вбивство Паппергера.

Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер наразі, можливо, є найважливішою людиною в Європі, адже саме його заводи виробляють зброю для виснажених арсеналів Європи та українського фронту України. Однак, як зазначає The Telegraph, у тому, щоб бути головним зброярем Європи, є один суттєвий недолік - російський лідер Володимир Путін хоче його смерті.

Минулого року Путін під час зустрічі з вищими командирами Росії віддав данину поваги здібностям Паппергера, засудивши його чотири рази. А російська військова розвідка планувала його вбивство.

Тим, що Паппергер залишився живим, він, можливо, завдячує майстерності американської розвідки, яка розкрила план убивства і попередила своїх німецьких колег, зазначає видання.

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"Це була серйозна загроза", - сказало джерело в німецьких силах безпеки. "Не пряма загроза, коли хтось насправді в дорозі зі зброєю, але це була серйозна загроза, частина російської діяльності на німецькій землі".

За даними джерел, Паппергер постійно перебуває "на радарі" у росіян.

"Вони намагаються зробити його життя жахливим, щоб чинити на нього тиск, щоб він був змушений піти у відставку або позбавити свою компанію підтримки", - каже один зі співрозмовників видання.

Однак тепер Америка кидає Паппергеру найбільший професійний виклик: переозброїти цілий континент.

Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, пообіцяв інвестувати "все, що знадобиться", і Бундестаг незабаром внесе поправки до конституції, щоб звільнити витрати на оборону від законного обмеження державного боргу.

Компанія Rheinmetall і так є найбільшою оборонною компанією в найбільшій економіці Європи, при цьому, якщо Мерц доб'ється свого, вона незабаром матиме найбільший оборонний бюджет у Європі.

Сьогодні Rheinmetall виробляє бойові машини піхоти Lynx, які так цінують збройні сили України, а також передові системи ППО, нові системи для збиття дронів-вбивць і основні технології озброєння і управління вогнем танка Leopard 2.

У стадії розробки також перебуває новий основний бойовий танк для Європи під назвою Panther, який використовуватиме штучний інтелект для полювання на цілі.

Тож не дивно, що портфель замовлень концерну перевищує 38 мільярдів євро, а акції Rheinmetall зросли на 175 відсотків за останній рік.

"Паппергера ненавидять усі "потрібні" люди, оскільки його заводи прагнуть захистити Європу. Якщо у Європи є останній шанс на реальний маневр, щоб стримати Росію, то він - вістря списа континенту", - підсумовує The Telegraph.

Замах на голову Rheinmetall - що відомо

Торік CNN, посилаючись на американських і західних чиновників, повідомило про те, що США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall. За словами джерел, змова була однією із серії російських планів з убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

На початку цього року в НАТО підтвердили, що Росія причетна до планування вбивства Паппергера.

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