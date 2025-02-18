Склади зброї України та Європи майже порожні, - гендиректор Rheinmetall

Очільник компанії зазначив, що Європа сама винна у тому, що її не кличуть за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Очільник найбільшого оборонного концерну Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер попередив, що через десятиліття недостатнього фінансування оборони європейські країни фактично опинилися осторонь від переговорів щодо майбутнього України, пише Financial Times.

Паппергер наголосив, що Європа сама винна у тому, що її виключили з процесу обговорення припинення війни в Україні, який ініціював президент США Дональд Трамп:

"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як з дітьми. Протягом останніх 30 років європейцям було дуже зручно говорити: добре, витрачайте 1% [ВВП на оборону], це добре".

За словами Паппергера, наслідком такого підходу стало те, що європейські держави фактично залишилися "за дитячим столом", у той час як США та Росія ведуть переговори щодо майбутнього України.

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"Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом", — зазначив він. "США ведуть переговори з Росією, і жодного європейця немає за столом — стало дуже ясно, що європейці — це діти".

Офіційна статистика свідчить, що між 2021 і 2024 роками загальні витрати країн ЄС на оборону зросли більш ніж на 30%, досягнувши близько 326 мільярдів євро, що становить приблизно 1,9% ВВП блоку. Водночас Трамп чинить тиск на союзників по НАТО, закликаючи їх підвищити оборонні витрати до 5% ВВП.

Заяви Паппергера пролунали на тлі стурбованості європейських лідерів рішенням Трампа почати "негайні" переговори з Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні без залучення Києва чи європейських столиць.

На тлі невизначеності щодо майбутньої безпекової архітектури Європи керівник Rheinmetall заявив, що попит на зброю в регіоні залишатиметься високим навіть у разі припинення вогню між Україною та Росією.

"Європейці та українці не мають нічого на своїх складах", — підкреслив він, вказуючи на критично низькі запаси боєприпасів і військової техніки.

Після оголошення Трампом плану мирних переговорів акції Rheinmetall спочатку впали, проте згодом зросли разом з іншими європейськими оборонними компаніями. Інвестори виходять із припущення, що європейським урядам доведеться значно наростити військові витрати через загрозу скорочення підтримки з боку США.

Паппергер висловив сумнів, що ініціатива Трампа справді призведе до деескалації конфлікту.

"Навіть якщо війна в Україні припиниться — якщо ми думаємо, що у нас дуже мирне майбутнє, я вважаю, що це хибна думка", — заявив він.

Минулого року Німеччина, найбільша економіка Європи, витратила близько 2% ВВП на оборону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше наголосив, що цільовий показник оборонних витрат має становити "значно більше ніж 3%".

Щодо майбутнього Німеччини, Паппергер прогнозує, що після загальнонаціональних виборів новий уряд країни може пом’якшити жорсткі бюджетні обмеження для збільшення оборонних витрат, незважаючи на офіційну позицію лідера перегонів Фрідріха Мерца.

"Я особисто вірю, що це станеться, і це станеться негайно", — зазначив він.

Акції європейських оборонних компаній значно зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а додатковий стрибок був зафіксований після заяв віце-президента США Дж. Д. Венса, який висловив ще більші сумніви щодо готовності Вашингтона підтримувати безпеку Європи.

Rheinmetall, один із ключових бенефіціарів глобальної напруженості, прогнозує стрімке зростання доходів. Паппергер повідомив FT, що очікує річний обсяг продажів на рівні 30–40 мільярдів євро впродовж наступних п’яти років, що є суттєвим збільшенням у порівнянні з 5,7 мільярда євро у 2021 році, до початку повномасштабної війни.

Старт мирних переговорів - що повідомлялося

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив можливу участь європейських представників у переговорах щодо війни в Україні, а також категорично відкинув можливість повернення Україні окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України не братимуть участі у зустрічі делегацій США і Російської Федерації, мовляв, "Україна про це нічого не знала". Він також заявив, що "Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, які не мають результату".

Також ЗМІ повідомляли, що метою переговорів буде саме організація зустрічі між трьома президентами – України, США і РФ.

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