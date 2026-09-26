Росія і США спільно саботують конвенцію щодо військового ШІ, - The Washington Post

Росіяни та американці намагаються не допустити появи міжнародної заборони на повністю автономну ШІ-зброю.

США та Росія домагаються вилучення низки положень з міжнародного договору про правила використання штучного інтелекту. Зокрема Вашингтон і Москва опираються ідеї, що потрібен жорсткий людський контроль за використанням автономної зброї зі штучним інтелектом. Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох людей, обізнаних із перебігом закритих переговорів, а також документи, які опинилися у розпорядженні видання.

Переговори щодо відповідної угоди на рівні ООН відбулися на початку вересня у Женеві. Сотні дипломатів працювали над документом, який потенційно може стати першою міжнародною угодою щодо застосування летальної автономної зброї. За даними The Washington Post, на фінальному етапі переговори стали особливо напруженими.

Протягом приблизно 15 годин американські та російські представники вносили численні зміни до тексту. З документа прибрали вимогу, щоб автономні системи працювали "передбачувано" та "надійно", а також положення про необхідність враховувати етичні міркування під час застосування ШІ у зброї. Крім того, сторони вилучили норму, яка передбачала перевірку людиною військових цілей, визначених штучним інтелектом, перед нанесенням удару.

Відео дня

Як розповідають співрозмовники видання, закрите засідання проходило без камер та представників громадянського суспільства. Американська і російська делегації залучили близько десяти юристів кожна – майже вдвічі більше, ніж інші учасники переговорів. Через швидкість внесення змін менші делегації, за словами джерел, не встигали за процесом.

"Це була смерть від тисячі порізів папером", – сказав один зі співрозмовників The Washington Post.

Як зазначає видання, усе відбувається на тлі дедалі активнішого використання штучного інтелекту у військовій сфері. За даними The Washington Post, американські військові вже застосовували чат-бот Anthropic для визначення майже 1 тисячі цілей протягом першої доби війни з Іраном. Ізраїль також широко використовував ШІ під час військових операцій у Газі.

Правозахисники попереджають про можливі наслідки недостатнього регулювання. "Це може означати, що машини зможуть ухвалювати рішення щодо життя і смерті без людського контролю", - зазначила Вериті Койл із правозахисної організації Human Rights Watch.

Водночас у США триває перегляд власних правил щодо автономної зброї. Документ, ухвалений Пентагоном у 2023 році за адміністрації Джо Байдена, передбачав використання людського судження під час перевірки автономних і напівавтономних систем, а також вимагав дотримання законів війни та відповідних міжнародних договорів. У червні 2026 року Дональд Трамп доручив оновити ці правила протягом 90 днів, однак станом на кінець вересня нову версію не оприлюднили.

Паралельно в ООН намагаються визначити подальшу долю міжнародних переговорів. У листопаді країни знову зберуться в Женеві, щоб обговорити можливість переходу до офіційного мандата або юридично обов'язкового договору.

Небезпека штучного інтелекту

Як писав УНІАН, Білл Гейтс попередив, що штучний інтелект може стати інструментом політиків зі злими намірами й призвести до мільярдів смертей. Разом з тим Гейтс назвав штучний інтелект найважливішою технологією в історії, яка здатна принести як рівність, так і нову несправедливість.

Також ми розповідали, що Україна та Росія ведуть технологічну гонку, розробляючи розвідувально-ударні системи з використанням штучного інтелекту, які поєднують збір даних, їхню обробку та нанесення ударів. Такі комплекси скорочують час між виявленням цілі та її ураженням, а також можуть впливати на рішення командирів, залишаючи людину лише формально в контурі ухвалення рішень.

Вас також можуть зацікавити новини: