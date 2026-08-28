США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання через загрозу з боку КНДР

Щорічні навчання "Freedom Edge" мають оборонний характер.

Південна Корея, Японія та США проведуть спільні військові навчання з 9 по 11 вересня, аби перевірити готовність до протидії ракетним та ядерним загрозам з боку КНДР. Про це повідомили у Південній Кореї, передає Reuters.

"Щорічні навчання "Freedom Edge", що мають оборонний характер, відбудуться в міжнародних водах на південь і схід від південного південнокорейського острова Чеджу", - йдеться в заяві Об'єднаного штабу Сеула.

Такі навчання відбудуться після того, як президент США Дональд Трамп скоротив масштаби великих спільних навчань з Південною Кореєю, а пізніше США скасували спільні навчання Корпусу морської піхоти, які були заплановані на наступний місяць.

Відео дня

"Трамп частково послався на відмову Сеула надати допомогу у війні з Іраном і заявив, що навчання "Ulchi Freedom Shield", які відбулися цього місяця, подали неправильний сигнал Північній Кореї. Трамп намагається організувати новий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вони зустрічалися у 2018 та 2019 роках", - пояснює Reuters.

Співпраця між КНДР та Росією - останні новини

Як писав УНІАН, РФ просить у КНДР ракети КN-30, які втричі потужніші ніж KN-23/24. Як зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Черняк, Кремль просить 120 балістичних ракет і шість пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб, контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових.

Також стало відомо, що КНДР готує нове розгортання військ на території Росії. Проте немає жодних ознак того, що таке розгортання відбудеться найближчим часом.

"Ця оцінка з’явилася після того, як минулого тижня північнокорейська політична діячка Кім Йо Чжон, сестра лідера Кім Чен Уна, спростувала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує надіслати до Росії ще до 50 000 військовослужбовців для боротьби на боці свого союзника", - повідомило Reuters.

Вас також можуть зацікавити новини: