На його думку, це може бути одним з варіантів вирішення кризи у Росії, яка виникла через війну в Україні.

Російська еліта хоче зберегти чинну модель влади, а для цього їмпотрібно усунути від влади президента РФ Володимира Путіна. Якщо цього не відбудеться - країну розчленують.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив політичний експерт Валерій Клочок.

"В мене складається чітке враження, що реалізовується сценарій усунення від влади Путіна на даному етапі. Це не так просто, бо є кілька кланів, які дотичні до внутрішньополітичних процесів в РФ. Згадаємо того самого Патрушева, який активно працює щодо питання усунення Путіна", - вважає експерт.

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За його словами, це один із варіантів виходу з ситуації для самої РФ.

"Завданням номер один для російської еліти є утримання існуючої моделі влади. Вони можуть зробити те, що їм радять західні партнери - вийти на кордони 1991 року і зберегти Росію в цій моделі. Путін якраз не є в одному руслі з намірами цієї політичної групи, яка намагається зберегти Росію. Якщо їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою і набагато гіршою. Їх просто розчленують. Це більш ніж очевидний факт", - підсумував Клочок.

Коли закінчиться війна в Україні

Як розповів військовий експерт Олег Жданов, Путіну поставили умовний дедлайн закінчити війну в Україні до 15 листопада. У цей день на Балі повинен проходити саміт G-20.

Експерт переконаний, що війна в Україні не триватиме кілька років:

"Ресурс у Росії є... вони будуть воювати. Але чи буде ця війна тривати два-три роки? Думаю, що ні... Я думаю, навряд чи ця війна затягнеться на кілька років".

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов днями висловив упевненість, що проти Путіна все його найближче оточення.

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