Західні санкції не залишили їм варіантів куди витратити гроші, окрім як реінвестувати в Росію.

Кілька найбільших російських олігархів отримали дивіденди на мільярди доларів від своїх компаній, навіть незважаючи на санкції через війну в Україні. Ось тільки варіантів, куди їх витратити, у них не так і багато, повідомляє Bloomberg.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, п'ять російських мільярдерів у нафтовій, нікелевій та мінеральній галузях з початку 2022 року отримали близько 10 мільярдів доларів у вигляді виплат від своїх компаній.

Відзначається, що для російських енергетичних мільярдерів, таких як Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були викликані стрибком цін на енергоносії в результаті вторгнення Росії в Україну.

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Виробник добрив мільярдера Андрія Гур'єва ПАТ "Фосагро" також отримав найбільший прибуток в минулому році у зв'язку з дефіцитом на деяких ринках, що призвело до зростання цін.

У той же час Гур'єв і акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ "ГМК "Норільський нікель" Володимир Потанін знаходятся під санкціями Великої Британії і США, а Тимченко — під санкціями ЄС, США і Великої Британії. Алекперов і Міхельсон потрапили під приціл Британії.

Таким чином, у них залишилося мало варіантів для того, куди можна витратити ці гроші

"Їх ізоляція від решти світу підстьобує інвестиції в місцеві фірми, які мільярдери раніше не розглядали, і показує, як російська еліта пристосовується до післявоєнної реальності", - йдеться в статті.

Так, Вагіт Алекперов, співзасновник ПАТ "Лукойл", другого за величиною виробника нафти в країні, планує покупку контрольного пакету акцій "Яндекса", домінуючої пошукової системи Росії, що стало першою великою інвестицією в сектор за межами нафти.

Іншим прикладом є мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії і найбільший акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ "ГМК "Норільський нікель". Відзначається, що він зайнявся фінансами, купивши 35% акцій "Тінькофф Банк", а також придбав ПАТ "Росбанк" і разом з Алекперовим є одним з претендентів на покупку "Яндекса".

Ставлення російської еліти до війни в Україні

Раніше повідомлялося, що російська еліта відчуває все більшу зневіру щодо перспектив війни в Україні, і навіть найбільші оптимісти розглядають заморозку конфлікту як кращий результат.

Bloomberg повідомляв, що невдача у війні похитнула абсолютну віру російської еліти у всемогутність Путіна.

Водночас не спостерігається жодних ознак того, що внутрішнє коло Путіна може кинути йому виклик. Відзначається, що більшість представників еліти продовжують свою роботу, так як переконані, що не можуть впливати на події.

Раніше повідомлялося, що Росія витрачає на війну в Україні майже $373 млн щодня.

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