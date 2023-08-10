До цього йому "доводилося мовчати", стверджує бізнесмен.

Засновник "Яндекса" Аркадій Волож, четвертий із російського списку Форбс, через півтора року несподівано "прокинувся" й вперше публічно засудив вторгнення Росії до України. Він зазначив, що вважає його "варварським" і лякається ним.

Його звернення опублікував телеграм-канал The Bell. Бізнесмен, який перебуває під європейськими санкціями, заявив, що бачить "частку своєї відповідальності" за дії Росії.

Я категорично проти варварського вторгнення РФ в Україну, де у мене, як і у багатьох, є друзі і родичі. Я в жаху від того, що кожен день в будинки українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014-го я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни – заявив Волож.

Також у листі Воложа говориться, що команда "Яндекса" вірила, буцімто вони будуть нову Росію: "відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку". Але з часом стало зрозуміло, що Росія не поспішає ставати частиною глобального світу.

Було багато причин, чому мені довелося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни – додав Волож.

Це перше з 24 лютого минулого року висловлювання бізнесмена про війну. Декілька днів тому в інтернеті, зокрема, в твіттері почалося обговорення особистого сайту Воложа, в якому він відхрещується від Росії і називає себе "ізраїльським технічним підприємцем, що народився в Казахстані".

Санкції проти засновника"Яндекса":

Аркадій Волож потрапив під європейські санкції на початку червня 2022 року.

Незабаром після цього співзасновник компанії покинув раду директорів і пост генерального директора групи компаній "Яндекса", а також керівні посади в міжнародних дочірніх структурах групи.

У листопаді минулого року Нідерландські активісти заселилися в будівлю, що належить Воложу. Попри введені проти Воложі санкції, його нерухомість влада Нідерландів не чіпала. Однак активісти написали, що очевидно, держава не вважає пріоритетом обмеження прав російських мільярдерів. Поліція приїхала, поспілкувалася з ними і чіпати не стала.

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