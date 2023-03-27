За його словами, Росія - жертва "неприкритої агресії з боку колективного Заходу".

Міністр закордонних справ Сергій Лавров РФ заявив, що світ намагається "скасувати" Росію, але Кремль "все ще має друзів" на Заході.

Як повідомляють росЗМІ, Лавров зауважив, що зараз триває боротьба за місце його країни у світі на найближчу епоху.

"Спроби діяти в дусі "розділяй і владарюй" приречені на провал. Попри кампанію зі скасування Росії, у нас залишається багато друзів, зокрема й на Заході. Вони поділяють традиційні цінності, які ми просуваємо", – заявив Лавров.

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Крім того, Лавров поскаржився, що РФ зіткнулася "з неприкритою агресією колективного Заходу". Вістрям цієї агресії "обрали українських неонацистів".

"Це стає вже у них методом роботи проти Росії. Задіяти теорію нацизму проти нас, і задіяти ті сили, які цю теорію готові втілювати в практику", – додав Лавров.

Останні заяви Лаврова

Нещодавно Лавров став справжнім посміховиськом, зробивши цинічні заяви щодо війни в Україні. Під час візиту в Індію дипломат заявив, що Росія нібито намагається зупинити війну, яку проти неї розв'язали за допомогою народу України.

Його промову перервав гучний сміх присутніх у залі. В мережі з'явилися епічні відео ганьби головного дипломата РФ.

Водночас кількома тижнями раніше Лавров заявив, що Кремль ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Лавров також назвав "ілюзією" ідею українського лідера вивести окупаційні війська з Криму та Донбасу.

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