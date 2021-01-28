У Бразилії чоловік розстріляв свою дружину, TikTok-блогерку Еліан Феррейру Сіолін, а після наклав на себе руки через «занадто відверте» відео.
Читайте такожВ Італії загинула 10-річна дівчинка, яка брала участь у TikTok-челленджіПро це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався 24 січня під час сімейного барбекю. Чоловік визнав надто відвертим відео, опубліковане дружиною.
Зазначається, що він вистрілив у жінку 14 разів, після чого наклав на себе руки, імовірно, на очах у шестирічної доньки.
Поліція виявила тіла подружжя на задньому дворі будинку. У Сіолін, крім вогнепальних поранень, був перелом правої руки. За словами друзів загиблої, у пари часто бували конфлікти.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Китаї влаштовують онлайн-дискотеки через спалах коронавірусу
- Заборона TikTok в США: Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою додатки
- TikTok проти Трампа: власники соцмережі подали до суду на Адміністрацію президента США
- Відома екс-порнозірка оголосила війну гігантові порноіндустрії
- У Мексиці під час зйомок відео для TikTok випадково застрелили модну блогерку (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram