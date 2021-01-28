Чоловік вистрілив у дружину 14 разів, після чого наклав на себе руки, імовірно, на очах у шестирічної доньки.

У Бразилії чоловік розстріляв свою дружину, TikTok-блогерку Еліан Феррейру Сіолін, а після наклав на себе руки через «занадто відверте» відео.

Читайте такожВ Італії загинула 10-річна дівчинка, яка брала участь у TikTok-челленджіПро це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався 24 січня під час сімейного барбекю. Чоловік визнав надто відвертим відео, опубліковане дружиною.

Зазначається, що він вистрілив у жінку 14 разів, після чого наклав на себе руки, імовірно, на очах у шестирічної доньки.

Поліція виявила тіла подружжя на задньому дворі будинку. У Сіолін, крім вогнепальних поранень, був перелом правої руки. За словами друзів загиблої, у пари часто бували конфлікти.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН