Вступ України в НАТО 'нереалістичний': Рубіо назвав головну перешкоду

Рубіо назвав це "неприйнятним для Путіна".

Держсекретар США Марко Рубіо на саміті G20 дав зрозуміти, що вступ України до НАТО неможливий у короткостроковій перспективі. Про це пише журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

На думку Рубіо, головна перешкода – це позиція лідера РФ Володимира Путіна.

"За словами західних чиновників, під час приватної розмови Рубіо також порушив питання про можливий вступ України до НАТО, назвавши це – за їхніми словами – нереалістичним у короткостроковій перспективі та неприйнятним для Путіна", – пише Рауфоглу.

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Також держсекретар США попередив, що захоплення Росією всього Донбасу не задовольнить територіальні амбіції Кремля.

"Це не вгамує апетити Росії", – заявив він європейським представникам.

Рубіо також у розмові із західними дипломатами висловив сумніви щодо участі Путіна у саміті, який заплановано на грудень у Маямі.

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Як повідомляли ЗМІ, після спілкування з Рубіо на саміті G20 у дипломатів склалося переконання, що держсекретар США не вірить у готовність Путіна домовлятися про мир в Україні раніше весни 2027 року.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова обговорювати різні варіанти гарантій безпеки, а не лише вступ до НАТО, але за однієї необхідної умови – вони матимуть таку саму юридичну силу.

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