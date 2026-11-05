Рубіо може піти з посади державного секретаря США: кого хочуть призначити замість нього

Посол США в Індії Серджіо Гор має хороші зв’язки і є "улюбленцем" Трампа.

Держсекретар США Марко Рубіо може залишити свою посаду, щоб розпочати підготовку до президентських перегонів. Одним із можливих кандидатів на цю посаду розглядається посол США в Індії Серджіо Гор. Про це пише The Washington Sun, посилаючись на свої джерела.

"Маючи хороші зв’язки та прямий доступ до Трампа, Гор дедалі частіше бере участь у зустрічах на високому рівні, що надає йому впливу, який виходить далеко за межі його посади посла. Його вважають ключовим посередником між Вашингтоном і більшою частиною Азії, а також довіреною особою держсекретаря Марко Рубіо. Колишній голова Управління президентських кадрів Білого дому підтримує стосунки з усією адміністрацією Трампа, зігравши ключову роль у перевірці та призначенні тисяч чиновників", – зазначає видання.

Гор розглядається як кандидат на низку впливових посад, зокрема на посаду керівника апарату Білого дому та заміну Рубіо на посаді державного секретаря.

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Рубіо публічно не заявляв про свій намір покинути адміністрацію. Проте деякі джерела вважають, що він може піти з посади, щоб підготуватися до майбутніх президентських перегонів у 2028 або 2032 році.

Серджіо Гор – що про нього відомо

Гор є колишнім високопоставленим помічником Білого дому та близьким союзником Трампа. Президент "любить цього хлопця", – сказав The Sun радник Трампа.

Як посол Гор допоміг організувати серію візитів до Індії на високому рівні, зокрема Рубіо, міністра торгівлі Говарда Лютника та тодішнього міністра армії Дена Дрісколла, а також він використовував свою подвійну роль посла та спеціального посланника для участі у зустрічах із високопоставленими іноземними чиновниками за межами Індії, зокрема з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Гор також відіграв ключову роль у поїздці Рубіо до Узбекистану минулого місяця – візиті, який став частиною зусиль адміністрації Трампа щодо зближення США з країнами Центральної Азії. Гор народився в цій країні, коли вона ще входила до складу Радянського Союзу (факт, який він раніше волів не визнавати).

Два джерела, знайомі зі стилем роботи Гора, зазначають, що він поділяє підхід Трампа до зовнішньої політики: робить основний акцент на укладення угод і активно сприяє американському бізнесу.

Гор також видає книги Трампа через свою компанію та підтримує особливо тісні стосунки з Дональдом Трампом-молодшим.

Раніше Гор близько десяти років пропрацював на Капітолійському пагорбі – переважно в апараті сенатора Ренда Пола (республіканець від штату Кентуккі). У кадровому управлінні Білого дому Гор відповідав за підбір і перевірку кандидатів на тисячі політичних посад у органах влади. У той період у нього стався публічний конфлікт з Ілоном Маском, який тоді був радником Трампа.

Кадрові перестановки у Трампа

ЗМІ писали, що Трамп розглядає можливість звільнення міністра оборони Піта Хегсета після катастрофічних поразок Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США.

Також УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс після поразки республіканців на проміжних виборах виступив із різкою критикою курсу та риторики адміністрації Дональда Трампа – і намагається від неї дистанціюватися. Ймовірно, це свідчить про те, що Венс замислюється над власною політичною кар’єрою та готується до майбутніх президентських виборів.

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