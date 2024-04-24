В червні цього року у Швейцарії відбудеться перший інавгураційний Глобальний саміт миру.

Росія має конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами.

Він нагадав, що в червні цього року у Швейцарії відбудеться перший інавгураційний Глобальний саміт миру.

"Це дійсно важливо – і не тільки для України, щоб світова більшість була на Саміті. Що активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, то більш вірогідно, що інші у світі не стануть жертвами подібних агресій. Не груба сила має визначати, як влаштований світ, а Статут ООН, і в єдності ми можемо примусити Росію визнавати міжнародне право", - зазначив глава держави.

Відео дня

Зеленський зауважив, що на Саміті почнеться узгодження перших основ миру і запропоновано загальне світове бачення, як мир повинен запрацювати.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок планами Росії – конкретними планами та конкретними пунктами. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності, заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме", - сказав президент.

Саміт миру в Швейцарії - деталі

Глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього запросять представників більше 100 країн світу.

"Швейцарія провела переговори з країнами-членами G7, Європейським Союзом і представниками Глобального Півдня, такими як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія та Саудівська Аравія. На даний момент є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", – заявили в швейцарському уряді.

Відкритим питанням залишається участь Китаю. "Китай відповів більш позитивно, ніж ми могли очікувати. Ми отримали позитивні сигнали від великих держав світу", - заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Вас також можуть зацікавити новини: