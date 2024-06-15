Раніше заступник голови Офісу президента України заявив, що формат Саміту миру не передбачає прямих переговорів із РФ.

Президент Швейцарії Віола Амхерд, відкриваючи засідання Глобального саміту миру 15 червня, заявила, що "мирний процес без Росії немислимий".

За її словами, довгострокове рішення повинне включати обидві сторони, але сам процес має призвести до створення основи для всеосяжного, справедливого і міцного миру для України на основі міжнародного права та статуту ООН.

"Як міжнародна спільнота ми можемо допомогти прокласти цей шлях. Саме тому ми тут. Водночас ми прагнемо досягти реального прогресу з конкретних питань. З вашою підтримкою ми визначили три питання глобального впливу, які будемо обговорювати в наших робочих групах. Це ядерна безпека, продовольча безпека та людський вимір війни", - зазначила Амхерд.

Чи можливі переговори з Росією - актуальне

Нагадаємо, формат Саміту миру не передбачає прямих переговорів із Росією, заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква: "Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб почати процес миру. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир".

До цього глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна і партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру: "Ми покажемо, що українці - жертви російської агресії, але сильна і героїчна нація. Ми покажемо, що можна і потрібно вирішувати цю проблему відкрито, за одним столом".

Єрмак акцентував, що Україна не поступиться на переговорах своїми територіями.

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