Грем наголосив, що "якщо наступні кілька днів будуть такими ж, як останні кілька місяців", Сенат буде готовий рухатися вперед.

Сенат США готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу у переговорах щодо війни в Україні. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем під час слухань комітету Сенату з міжнародних відносин 20 травня, повідомляє журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко.

"Якщо наступні кілька днів будуть такими ж, як останні кілька місяців, тоді ви можете просто розраховувати на те, що ми рухатимемося далі, бо я вважаю, що наш обов'язок — спробувати допомогти світові покласти край цій війні", — сказав він.

Він також наголосив, що за політикою США у війні в Україні спостерігає Китай, і це вплине на майбутні плани лідера КНР Сі Цзіньпіна.

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"Це генеральна репетиція щодо Тайваню. Те, як це закінчиться, я думаю, значною мірою визначить майбутнє Тайваню. І я хочу, щоб ця війна закінчилася так, щоб Сі подумав: "Ну, це не дуже добре склалося для Путіна", - зазначив він.

Він також додав, що якщо не зупинити Путіна, і війна в україні зійде йому з рук, "це буде гірше, ніж Афганістан".

"Я не прагну принизити Росію, але я прагну переконатися, що війна закінчиться так, щоб не розпочалася нова війна. Афганістан був катастрофою. Якщо ми не зробимо цього правильно в Україні, і світ зрозуміє, що Путіну це зійшло з рук, це буде ще гірше. Це буде гірше, ніж Афганістан", - заявив Грем.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, раніше Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем представили двопартійний законопроєкт S.1241, який передбачає введення жорстких економічних заходів проти Росії та країн, які підтримують її агресію проти України.

Так, пропонується запровадити 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші енергоресурси. Також сенатори пропонують заборонити американським громадянам купувати російський суверенний борг та обмежити фінансові операції з російськими державними структурами.

Законопроєкт отримав широку підтримку в Сенаті США, зібравши 72 співавтори, що перевищує необхідний поріг для подолання можливого президентського вето.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив. що наразі Трамп не хоче підтримувати ці санкції, щоб "мати можливість говорити з росіянами".

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