Санкції призвели, зокрема, до стрибка вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, що не входять до чорних списків, стало не вистачати.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи запровадила жорсткі санкції проти Росії. Ці обмеження обвалили ціни на російську нафту.

Як пише The Moscow Times, після цього рішення ціна сорту Urals впала нижче $60 за барель. Розмір дисконту склав $15,7, що виявилося найбільшим показником з травня 2024 року.

У російському Мінекономрозвитку прогнозували, що в базовому сценарії очікується ціна на рівні $69,7 за барель. І цей прогноз ліг в основу федерального бюджету РФ на 2025 рік.

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"Прогноз російському уряду поламали запроваджены 10 січня санкції проти більш ніж 180 танкерів, десятків нафтотрейдингових і страхових, а також двох видобувних компаній – "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаза". Вивівши з ладу багато суден, що доставляли російську нафту з Арктики і з Далекого Сходу, ці санкції призвели, зокрема, до стрибка вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, які не входили в чорні списки, стало не вистачати. У результаті різниця між вартістю нафти в російських портах відправлення і портах доставки в Індії збільшилася, за даними Argus Media, до $13 за барель; це також найвищий показник із минулого травня", – ідеться в матеріалі.

Зазначається, що тепер, коли РФ зіткнулася з нестачею танкерів і зростанням вартості фрахту, продажі російської нафти в Азію з поставкою в березні застопорилися. Аналітичні компанії прогнозують, що скорочення поставок до Індії може сягнути 500 000 барелів на добу, а це більше третини індійського імпорту нафти з РФ.

"В Альфа-банку вважають, що нафтовикам загрожує втрата до 800 000 барелів на добу, або близько чверті морського нафтового експорту (близько 3 млн барелів)", – додали в The Moscow Times.

Санкції адміністрації Байдена проти РФ

10 січня 2025 року – за 10 днів до інавгурації Дональда Трампа – адміністрація Джо Байдена запровадила жорсткі санкції проти РФ, що охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ.

Bloomberg писало, що "прощальні" санкції від Байдена виявилися найпотужнішими за весь час. Під обмеження потрапила значна частина "тіньового флоту" танкерів, і це змінює всю картину.

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