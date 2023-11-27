Петер Сійярто заявив, що Брюссель приймав провальні рішення.

Влада Угорщини натякають, що не планують обговорювати 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Будапешт заговорив про необхідність проаналізувати результати вже введених обмежень.

"У той час як співпраця між Сходом і Заходом, давно стало надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були прийняті", – написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook

За його словами, "провальні рішення в Брюсселі" призвели до зниження європейської конкурентоспроможності до "найнижчого рівня".

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При цьому угорський дипломат заявив, що в Брюсселі "буде вести боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи і збереження співпраці між Сходом і Заходом.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - останні новини

Влада Угорщини вже давно веде проросійську політику в Європейському Союзі. Так, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС помилка, додавши, що Київ"на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Крім того, він знову заявив, що Україна не зможе здобути перемогу над Росією на полі бою, а захід і Євросоюз допустили "стратегічну помилку", вирішивши допомагати Києву.

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