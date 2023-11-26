За його словами, у Москві також "політичних змін чекати не доводиться".

Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову видав, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а Захід і Євросоюз припустилися "стратегічної помилки", вирішивши допомагати Києву.

Про це Орбан сказав під час чергового виступу, відео якого опублікував у X преспредставник уряду Угорщини Золтан Ковач.

За його словами, у 2014 році Захід після окупації Криму Росією ухвалив "стратегічно вірне" рішення, коли досяг укладення мінських угод і заморожування війни на Донбасі. Втім, після початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС прийняв "стратегічно хибне" рішення допомагати Україні.

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Рішення Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримати Україну він назвав, навпаки, "стратегічно хибним".

"Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться... Треба дивитись на реальність", – сказав Орбан.

Угорщина і Україна - які відносини між країнами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає помилкою переговори про вступ України до ЄС. Про це глава угорського уряду заявив на з'їзді своєї партії "Фідес", укотре додавши, що Київ "на відстані світлових років від Європейського союзу".

У промові Орбан зазначив, що у найближчі місяці триватимуть серйозні політичні баталії у Європі щодо цього питання та інших. Останнім часом Будапешт активізував свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Також УНІАН повідомляв, що уряд Угорщини почав маніпулятивні "консультації" з виборцями щодо України та ЄС. Угорська влада надсилає поштою анкети, які протягом найближчого часу мають отримати усі зареєстровані в країні виборці. До 10 січня угорці мають дати свою відповідь на 11 запитань анкети та повернути її поштою на урядову адресу.

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