Угорський прем'єр діє в дусі Путіна.

Минуло майже десять років з тих пір, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сміливо заявив про свою мету перетворити країну на "неліберальну державу", засновану на "національних" цінностях і орієнтовану на такі країни, як Китай, Індія, Росія та Туреччина.

Марк Чемпіон у своїй колонці для Bloomberg зазначив, що Угорщина більше не є демократичною державою в прямому сенсі цього слова. Це єдиний член Європейського Союзу, який американська некомерційна організація Freedom House оцінює лише як частково вільним.

Була й інша частина порядку денного, яку Орбан відкрив своєю промовою, виголошеною перед етнічними угорцями в Румунії в 2014 році. З тих пір він чітко дав зрозуміти, що його мета - перетворити свою неліберальну країну на модель для інших нинішніх та майбутніх членів ЄС. Якщо йому це вдасться, то після Другої світової війни блок перетвориться з організації, спрямованої на запобігання відродження націоналістичних автократій, в організацію, яка їх підтримує і фінансує.

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У цьому питанні Орбан досі має найменший успіх, і саме тут ЄС може і повинен зробити все можливе, щоб прем'єр Угорщини зазнав невдачі, і це завдання стало ще більш актуальним після приголомшливої перемоги ультраправого законодавця Геерта Вілдерса на виборах у Нідерландах.

Минулого місяця Орбан втратив свого єдиного союзника на урядовому рівні в боротьбі за те, щоб зробити ЄС безпечним для керованої демократії, системної корупції та дискримінації, після того як польська партія "Право і справедливість" програла вибори. Тим часом російський лідер, яким він так захоплюється, - Володимир Путін - зазнав військової поразки в Україні і був відрізаний від європейських ринків. Економіка Туреччини тільки-тільки уникла смерті, викликаної експериментами президента Реджепа Тайіпа Ердогана з неортодоксальною монетарною політикою, і навіть турбований двигун зростання Китаю захлинувся.

Однак Орбан не заспокоївся, а подвоїв свої зусилля. Судячи з його промови, виголошеної в середу в Цюріху, де він закликав Європу переглянути свою підтримку України або опинитися на самоті, якщо Дональд Трамп знову займе пост президента США в наступному році, прем'єр-міністр Угорщини як і раніше впевнений, що Захід рухається до ультраправої, антидемократичної трансформації.

Минулого місяця він став першим лідером ЄС, який сфотографувався з Путіним, який потиснув йому руку після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера. Перемога Вілдерса в Нідерландах - засновника ЄС і серця європейського лібералізму - ще більше надихне Орбана.

Цього тижня його правляча партія Fidesz внесла до парламенту законопроект про захист національного суверенітету, що передбачає криміналізацію іноземного фінансування некомерційних організацій і створення наглядового органу для виявлення передбачуваного іноземного втручання в угорську політику, який буде залякувати всіх - від журналістів до активістів громадянського суспільства.

Він також розгорнув рекламну кампанію, на якій зобразив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, що затуляється Алексом Соросом, сином ліберального і єврейського ставленика Орбана Джорджа Сороса, з гаслом: "Давайте не будемо танцювати під їх дудку".

Але, мабуть, найбільш показовим є ерзац-референдум, який уряд запропонував провести для того, щоб зафіксувати суспільну підтримку протистояння ЄС у питаннях економіки, міграції, гендерної рівності, верховенства закону та зовнішньої політики. Необов'язкові, та такі, що не піддаються перевірці, "консультації" виглядають як підготовка до того, щоб змусити ЄС виділити Угорщині понад 30 мільярдів євро фінансової допомоги, яку Єврокомісія заморозила, тому що Орбан порушує основні вимоги до членства в ЄС.

Список питань для консультацій яскраво демонструє, як не треба проводити опитування громадської думки. Одне з питань безпосередньо пов'язує фінансову допомогу ЄС Україні з діями блоку щодо Угорщини, пропонуючи виборцям обрати, чи хочуть вони відмовитися "платити більше для підтримки України, поки ми не отримаємо наші гроші".

В іншому питанні вказано, чи готова Україна до членства в ЄС, що є грубим спотворенням питання, яке ЄС вирішуватиме наступного місяця: Чи запропонувати Києву статус кандидата. Крім того, є й такі питання, як: "Ми не повинні допустити створення гетто для мігрантів в нашій країні" та "міграційні плани Брюсселя повинні бути прийняті".

Як і всі подібні популістські маніпуляції - від брехливих заяв колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про фінансові вигоди виходу з ЄС, зроблених напередодні референдуму по Brexit в 2016 році, до настільки ж брехливих заяв Трампа про крадіжку виборів в 2020 році, - маніпуляції Орбана переконливі на тлі втраченої довіри.

В ідеалі ЄС повинен тимчасово забрати у Угорщини право голосу і обмежити грошові потоки до тих пір, поки Будапешт не відновить основну умову членства в ЄС, визначену в так званих Копенгагенських критеріях. Будь-який кандидат у члени ЄС повинен продемонструвати "стабільність інституцій, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, повагу та захист меншин". Це те, що Угорщина перестала робити.

"Поки цей авторитарний острів буде залишатися в складі ЄС, він буде постійно підривати процес прийняття рішень в Європі, постійно намагатися поширити неліберальний вплив і просувати інтереси Росії і Китаю", - говорить Даніель Хегедус, старший науковий співробітник по Центральній Європі німецького фонду Маршалла в Берліні.

Однак ще до шокової перемоги Вілдерса на цьому тижні будь-які спроби позбавити Угорщину права голосу в ЄС навряд чи увінчалися б успіхом, оскільки необхідної одностайності країн-членів домогтися практично неможливо. Модель Орбана щодо знищення демократичного вибору, вільних ЗМІ та незалежної судової системи не повинна фінансуватися або тихо підтримуватися ЄС.

Спокуса полягатиме в тому, щоб виторгувати гроші за обіцяну співпрацю. У четвер стало відомо, що Єврокомісія готується виділити до 1 мільярд євро, пов'язаних з планом відновлення Угорщини після пандемії COVID-19, а ще 13 мільярдів євро, заморожені у зв'язку з відходом від демократії, можуть бути виділені до кінця цього року.

Жодна з цих сум не повинна бути видана до тих пір, поки Орбан не внесе корективи в керовану ним демократію. Навряд чи він піде на це, а економіка виживе і без грошей ЄС. Але для країни, валовий внутрішній продукт якої становить трохи менше 180 мільярдів доларів, 30 мільярдів доларів - це величезна втрата. У таких питаннях, як Україна, Угорщину слід просто обійти, а не дозволяти шантажувати, організовуючи структури допомоги поза офіційними інституціями ЄС - практика, яка має прецеденти щодо спірних питань.

Орбан, Вілдерс та інші повинні бути вільні у проведенні тієї політики, яку обирають виборці. Лібералізм не є священним. Але в рамках ЄС демократія повинна бути, а неліберальної демократії не існує. Це просто не демократія. Демонтаж установ, що забезпечують верховенство права, свободу ЗМІ та політичну опозицію, обмежує майбутню можливість виборців обирати, хто буде керувати ними, ліберально чи іншим чином.

Це створює умови для кумівства, корупції та зловживання владою, що суперечить всьому тому, заради чого створювався ЄС. Блок повинен невпинно карати Орбана за кожну його дію, що загрожує цим основам, залишаючи його в дипломатичній ізоляції за те, як Угорщина витрачає кошти, що виділяються їй ЄС. Це боротьба, яку він обрав, і вона повинна бути кровопролитною.

ЄС заморозив гроші для Угорщини - головні новини

У ЗМІ з'явилася інформація, що Єврокомісія має намір розморозити близько 13 мільярдів євро для Угорщини до кінця листопада. Нібито після угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримає пропозицію Комісії збільшити бюджет ЄС і виділити допомогу Україні.

Нещодавно Орбан виніс конфронтацію з Брюсселем на новий рівень. В Угорщині стартувало національне обговорення про допомогу ЄС Україні та розблокування коштів для Будапешта.

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